Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Ein Quadfahrer ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild) Bild: Soeren Stache/dpa
Sachsen
Quadfahrer aus Nordsachsen stirbt bei Unfall bei Wittenberg
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während einer Motorradverbandsfahrt hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein Quad prallte gegen einen Baum. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät.

Kemberg.

Ein 46 Jahre alter Quadfahrer aus Nordsachsen ist bei einem Unfall im Landkreis Wittenberg ums Leben gekommen. Seine 65 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Quad sei am Sonntag während einer Motorradverbandsfahrt zwischen Naderkau und Schleesen von der Landstraße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Wie genau es zu dem Unfall kam, werde noch untersucht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
14:05 Uhr
1 min.
Person stirbt bei Unfall nahe Kabelsketal
Bei Kabelsketal hat es am Donnerstag einen tödlichen Unfall gegeben. (Symbolbild)
Ein Auto überschlägt sich nahe der A14 an der Landesgrenze von Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dabei stirbt ein Mensch.
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
16.08.2025
2 min.
Vor Kontrolle weggefahren - Zwei Menschen sterben bei Unfall
Zwei junge Menschen sterben bei dem Unfall auf der Landstraße.
Ein Auto kommt in der Kurve von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Kurz zuvor hatte sich der 21-jährige Fahrer einer Polizeikontrolle entzogen.
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
Mehr Artikel