Radfahrer nimmt Auto die Vorfahrt: Schwer verletzt

Oelsnitz.

Ein 53-jähriger Radfahrer hat in Oelsnitz (Erzgebirgskreis) einem Auto die Vorfahrt genommen und sich dabei schwer verletzt. Das Auto eines 90-Jährigen sei am Samstagnachmittag mit dem Rad des 53-Jährigen in einem Kreuzungsbereich kollidiert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. (dpa)