Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Wurzen

Wurzen.

Ein 88-jähriger Radfahrer ist in Wurzen (Landkreis Leipzig) von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, missachtete der Radfahrer am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen beim Überqueren der K8319 die Vorfahrt des Autos eines 46-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer. Der 88-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Wegen der Unfallaufnahme wurde die Kreisstraße voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. (dpa)