Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild)
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild)
Auf dem Weg zum Hauptbahnhof kollidierte eine 45-Jährige mit einer entgegenkommenden Bahn. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn kommt eine 45-Jährige ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unfall am Dienstagmorgen in Leipzig kam.

Leipzig.

Eine Radfahrerin ist im Leipziger Zentrum mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die 45-Jährige am Dienstagmorgen in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als sie mutmaßlich beim Abbiegen eine entgegenkommende Bahn übersah. Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme war die Straße zeitweise gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:23 Uhr
2 min.
Immunität aufgehoben – Razzia bei AfD-Politiker Krah
Der Bundestag hat Durchsuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah genehmigt (Archivbild).
Nach Aufhebung der Immunität von Maximilian Krah werden Büros und Wohnungen durchsucht. Die Ermittlungen drehen sich um mögliche Bestechlichkeit und Geldwäsche.
27.08.2025
1 min.
Radfahrerin verunglückt tödlich in Hartenstein
Die Rettungskräfte können nichts mehr für die 22-Jährige tun. (Symbolbild)
Eine junge Frau überquert die Straße. Ein mutmaßlicher Fehler hat schwere Folgen.
12:15 Uhr
2 min.
Produkthaftung soll auch für KI und Software-Fehler gelten
Für viele Menschen in Deutschland ist Künstliche Intelligenz (KI) längst Teil ihres Arbeitsalltags. (Symbolbild)
Wer haftet, wenn bei Online-Käufen der Hersteller nicht greifbar ist oder ein Produkt durch Upcycling verändert wird? Ein Entwurf passt die Regeln zur Produkthaftung nach europäischen Vorgaben an.
06.09.2025
1 min.
Auto kracht in Stromanlagen
Am Freitag ist in Leipzig ein Auto gegen Stromkästen und ein Trafohäuschen geprallt – es kam zu einem Stromausfall in der Umgebung. (Symbolbild)
Ein schwer verletzter Fahrer, hoher Schaden, Stromausfall - in Leipzig kollidiert ein Auto mit zwei Stromkästen und einem Trafohäuschen.
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
Mehr Artikel