Radfahrerin gerät in Straßenbahnschiene in Leipzig

Leipzig.

Eine Fahrradfahrerin ist in Leipzig beim Abbiegen in Straßenbahnschienen geraten, gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die 61-Jährige fuhr am Sonntagabend auf der Dresdner Straße im Stadtteil Zentrum-Ost, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als sie links in die Scherlstraße abbiegen wollte, kam sie mit dem Fahrrad in die Schienen der Straßenbahn und stürzte. Dabei zog sie sich Verletzungen zu und war den Angaben zufolge zeitweilig nicht mehr ansprechbar. Sie kam in ein Krankenhaus. (dpa)