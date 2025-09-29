Radfahrerin stirbt bei Unfall nahe Görlitz

Eine Frau will mit ihrem Zweirad nur schnell auf die andere Straßenseite, als es zu einer folgenschweren Kollision kommt. Viele Details sind noch immer unklar.

Görlitz. Eine Radfahrerin ist bei Görlitz mit einem Motorrad zusammengestoßen und dabei ums Leben gekommen. Die 83-Jährige hatte am Sonntagabend mit ihrem E-Bike eine Straße überqueren wollen, wie die Polizei erklärte. Der folgende Zusammenstoß mit einem Motorradfahrer und seiner Sozia war so schwer, dass die Seniorin noch vor Ort starb. Die 50 Jahre alte Mitfahrerin des Motorradfahrers erlitt den Angaben zufolge leichte Verletzungen, der Fahrer selbst blieb unverletzt.

Weshalb es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. (dpa)