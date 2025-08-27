Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Rettungskräfte können nichts mehr für die 22-Jährige tun. (Symbolbild)
Die Rettungskräfte können nichts mehr für die 22-Jährige tun. (Symbolbild) Bild: Jens Büttner/dpa
Sachsen
Radfahrerin verunglückt tödlich in Hartenstein
Eine junge Frau überquert die Straße. Ein mutmaßlicher Fehler hat schwere Folgen.

Hartenstein.

Eine Radfahrerin ist im Landkreis Zwickau gegen ein Auto geprallt und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 27-Jährige am frühen Dienstagabend auf einer Landstraße in Hartenstein unterwegs gewesen. Beim Überqueren der Straße übersah sie mutmaßlich den Wagen eines 55-Jährigen. Der folgende Frontalzusammenstoß schleuderte die Zweiradfahrerin etwa 15 Meter durch die Luft, wie es hieß. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der Autofahrer kam erst im angrenzenden Straßengarben zum Stehen. Er wurde leicht, seine 62 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet. (dpa)

