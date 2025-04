Radfahrerin von Straßenbahn in Dresden erfasst und gestorben

Tödlicher Unfall in Dresden: Eine Radfahrerin überquert die Straße und wird von einer Straßenbahn erfasst.

Dresden.

Eine 77 Jahre alte Frau ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Dresden tödlich verletzt worden. Die Frau sei am Mittag in Dresden-Gompitz an der Haltestelle "Pennrich Gleisschleife" mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Als sie die Straßenbahngleise habe überqueren wollen, sei sie erfasst worden, hieß es weiter. Sie starb noch am Unfallort. (dpa)