Rätselhafte Lichterscheinung am Himmel über Sachsen: Das steckt dahinter

Sachsen
Wer am Sonntagabend in den Abendhimmel geschaut hat, konnte gegen 17.30 Uhr ein besonderes Phänomen beobachten. Ein Internet-Forum liefert eine heiße Spur.
Zweimal hingucken mussten Einwohner im Freistaat am Sonntagabend. Was anfangs wie der Mond hinter Wolken aussah, bewegte sich plötzlich schnell weiter und löste unter anderem in Kleinwaltersdorf und in Aue Rätselraten aus. Doch was verbirgt sich hinter dem zunächst unbekannten Flugobjekt?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.