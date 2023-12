Raimund fällt für Skisprung-Heimspiel in Klingenthal aus

Klingenthal.

Die deutschen Skispringer müssen beim Heim-Weltcup in Klingenthal ohne Philipp Raimund auskommen. Der 23-Jährige fällt krankheitsbedingt kurzfristig aus. Raimund vom SC Oberstdorf laboriert an einem Infekt, wie der Deutsche Skiverband am Donnerstag mitteilte. Nach bislang zwei Weltcup-Wochenenden liegt er im Gesamtweltcup auf Rang 13.