Ramondino folgt beim MBC auf Headcoach Gailitis

Nach einem außerordentlich erfolgreichen Jahr verlässt der Cheftrainer die Weißenfelser Basketballer. Sein Nachfolger kommt aus Italien.

Weißenfels.

Die Basketballer des Syntainics MBC gehen mit Marco Ramondino als neuem Cheftrainer in die kommende Saison. Der Italiener folgt auf Janis Gailitis, der den MBC nach der erfolgreichsten Saison der Clubgeschichte mit dem Gewinn des DBB-Pokals und der Viertelfinalteilnahme in den Playoffs nach nur einem Jahr wieder verlässt. Der Lette wechselt zu einem renommierten Club im Ausland, zuletzt war von einem Engagement in Frankreich die Rede.