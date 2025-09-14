Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Feuerwehrleute löschen einen Brand auf Gleisen im Leipziger Süden. Dort hatten am Samstagabend Unbekannte randaliert und Polizisten angegriffen.
Feuerwehrleute löschen einen Brand auf Gleisen im Leipziger Süden. Dort hatten am Samstagabend Unbekannte randaliert und Polizisten angegriffen. Bild: ---/EHL Media/dpa
Sachsen
Randale im Leipziger Süden – Angriff auf Polizisten
Unbekannte setzen in Leipzig Baustellenutensilien in Brand und attackieren Polizisten. In einem Graffiti fordern sie "Free Maja".

Leipzig.

Unbekannte haben im Leipziger Süden randaliert und Polizisten angegriffen. Verletzt wurde niemand. In der Nacht zu Sonntag hätten Unbekannte Pyrotechnik gezündet, Baustelleneinrichtung in Brand gesetzt und Graffiti an die Fassade eines Supermarktes gesprüht, informierte die Polizei. Darin hieß es unter anderem "Free Maja". 

Aktivisten der linken Szene fordern seit längerem die Freilassung der in Ungarn inhaftierten non-binären Person Maja T. Sie war im Dezember 2023 in Berlin verhaftet und im Juni 2024 nach Ungarn ausgeliefert worden. Maja T. werden Körperverletzungen im Zuge von Protesten gegen Rechtsextreme vorgeworfen. 

Ermittlungen wegen Landfriedensbruch und Sachbeschädigung

Als Polizisten am Samstagabend an den Tatort kamen, seien sie mit Gegenständen beworfen worden, hieß es. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Nun wird wegen Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung ermittelt. (dpa)

