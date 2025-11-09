Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Vogtlandderby zwischen Auerbach und Plauen sind die Fanlager aneinander geraten. (Archivbild)
Beim Vogtlandderby zwischen Auerbach und Plauen sind die Fanlager aneinander geraten. (Archivbild) Bild: Carsten Rehder/dpa
Sachsen
Randale und Verletzte bei Oberliga-Fußballspielen in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fans liefern sich Auseinandersetzungen, ein Zaun wird beschädigt, Glasscheiben splittern - nach zwei Oberliga-Spielen in Sachsen ermittelt die Polizei.

Auerbach/Bischofswerda.

Bei zwei Spielen in der Fußball-Oberliga ist es in Sachsen laut Polizei zu Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen. Mehrere Menschen seien dabei verletzt worden.

Beim Vogtland-Derby zwischen dem VfB Auerbach und dem VFC Plauen (2:2) gab es mehrere Zusammenstöße zwischen Anhängern beider Mannschaften, wie die Polizei mitteilte. Mindestens vier Fans seien am Freitagabend verletzt worden. 

Außerdem seien Pyrotechnik gezündet, ein Zaun am Bahnhof in Auerbach beschädigt und zwei Glasscheiben am Vereinshaus der Auerbacher eingetreten worden. Zehn tatverdächtige Männer im Alter von 16 bis 49 Jahren seien gestellt worden. Die Polizei ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs.

Beim Spiel zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem FC Einheit Wernigerode (1:2) schlugen am Samstag mehrere Gästefans an einer Imbissbude auf Heimfans ein, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf habe es nur wenige Meter entfernt eine zweite Auseinandersetzung gegeben. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen. Gegen zwei 27 und 39 Jahre alte Tatverdächtige werde wegen Körperverletzung ermittelt. (dpa)

