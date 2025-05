Rassismus in Sachsen: „Unter diesen Umständen möchte ich nicht nach Chemnitz zurückkommen“

Nach Chemnitz zurückkehren? Nicht denkbar. Das sagt zumindest Grafikdesigner Haron Barashed. Anderen Menschen mit Einwanderungsgeschichte aus unserer Region geht es ähnlich. Was muss passieren, damit sie zurückkommen?

Knapp ein Dutzend dunkel gekleidete junger Männer stehen an einem Samstag im Mai am Stadlerplatz in Bernsdorf. Fast jeder trägt einen auffälligen Seitenscheitel. Über ihnen weht eine große schwarz-weiß-rote Reichsflagge. Es ist keine Demonstration, es gibt keinen Anlass. Sie sind junge Neo-Nazis und markieren ihr Revier.