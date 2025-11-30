Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Düsseldorfer Emmanuel Iyoha (l.) wurde im Spiel in Dresden rassistisch beleidigt.
Der Düsseldorfer Emmanuel Iyoha (l.) wurde im Spiel in Dresden rassistisch beleidigt. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Rassistischer Vorfall beim Spiel Dresden gegen Düsseldorf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während einer Verletzungspause beleidigt ein Dresdner Zuschauer einen Düsseldorfer Spieler. Dieser macht den Vorfall öffentlich.

Dresden.

Der erste Zweitliga-Heimsieg von Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf ist von einem rassistischen Zwischenfall überschattet worden. Während einer Verletzungsunterbrechung in der Nachspielzeit beleidigte ein Dresdner Zuschauer den Fortunen-Kicker Emmanuel Iyoha. Dieser machte das sofort beim Vierten Offiziellen Lasse Koslowski öffentlich.

Dynamo-Trainer Thomas Stamm machte der Vorfall wütend. "Ich habe die Bitte an diese Zuschauer, nicht mehr ins Stadion zu kommen. Sie haben hier nichts verloren, aber auch grundsätzlich nichts in der Gesellschaft. So etwas macht mich sprachlos. Die Leute können daheim bleiben und die, die drumherum sitzen, können so mutig sein, damit man weiß, wer es ist", betonte Stamm. (dpa)

