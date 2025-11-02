Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ratten können Krankheiten übertragen und gelten als Schädlinge. (Symbolbild)
Ratten können Krankheiten übertragen und gelten als Schädlinge. (Symbolbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Ratten können Krankheiten übertragen und gelten als Schädlinge. (Symbolbild)
Ratten können Krankheiten übertragen und gelten als Schädlinge. (Symbolbild) Bild: Bernd von Jutrczenka/dpa
Sachsen
Ratten in Sachsens Städten – Abfall als Hauptursache
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ratten gelten als Schädlinge und Krankheitsüberträge und finden in Städten reichlich Lebensraum. Wie groß das Problem tatsächlich ist, unterscheidet sich in Sachsen jedoch von Stadt zu Stadt.

Dresden/Leipzig/Chemnitz.

Je mehr Abfall offen herumliegt, desto wohler fühlen sich Ratten. Die Nager finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. Wie ist die Lage in Sachsens Großstädten?

Während Chemnitz derzeit keinen Anlass zur Sorge sieht, beobachten Leipzig und Dresden die Situation und setzen auf unterschiedliche Strategien zur Prävention und Bekämpfung.

Chemnitz sieht kein Problem mit Ratten

In Chemnitz hat die Stadt nach eigenen Angaben aktuell "kein Problem mit Ratten". Auch die Zahl der gemeldeten Fälle sei in den vergangenen Jahren stabil geblieben, besonders betroffene Stadtteile gebe es nicht. Bürger können Sichtungen dennoch melden – etwa telefonisch oder über den städtischen Mängelmelder. In solchen Fällen werde der Ursache zeitnah nachgegangen, zum Beispiel bei illegalen Müllablagerungen.

Ratten finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. (Symbolbild)
Ratten finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB
Ratten finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. (Symbolbild)
Ratten finden in Städten leicht Nahrung und Unterschlupf, vor allem dort, wo Müll achtlos entsorgt oder Speisereste zugänglich sind. (Symbolbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Leipzig: Ratten gehören "zum üblichen Stadtbild"

In Leipzig hingegen gehören Ratten nach Angaben der Stadt "zum üblichen Stadtbild". Besonders in den Stadtteilen Paunsdorf und Grünau komme es regelmäßig zu erhöhten Fallzahlen. 

Laut Stadtverwaltung bleibt die Zahl der Meldungen jedoch insgesamt konstant. Zuständig ist die Gefahrenabwehrbehörde, die Eigentümer befallener Grundstücke zur Bekämpfung verpflichtet. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, muss mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Anlassbezogene Kontrollen in Dresden

Auch Dresden bezeichnet die Rattenpopulation als stabil. Zwar treten die Tiere in allen Stadtteilen auf, ein größeres Problem bestehe jedoch nicht, solange Eigentümer und Nutzer von Immobilien ihren Beitrag leisten, um das Nahrungsangebot einzuschränken. 

Die Stadt verweist auf eine Polizeiverordnung, die das Füttern von Ratten untersagt. Sichtkontrollen durch die Verwaltung finden demzufolge vor allem anlassbezogen statt. Rattenbefälle müssen dem Amt für Gesundheit und Prävention gemeldet werden.

Herausforderungen sieht Dresden vor allem dann, wenn Speisereste und Lebensmittelabfälle unsachgemäß entsorgt werden. Denn je mehr Nahrung die Tiere finden, desto stärker wächst die Population. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
01.11.2025
2 min.
Hilfe für Obdachlose: Städte reagieren auf kalte Nächte
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild)
In Sachsen gibt es im Winter zahlreiche Angebote für wohnungslose Menschen. Wie die Städte auf die kalten Nächte reagieren und wo Unterstützung bereitsteht.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
12.10.2025
3 min.
Herbstlaub entfernen: Diese Regeln gelten in Sachsen
Im Herbst müssen Straßen und Gehwege von Laub befreit werden.
Mit dem Herbst beginnt die Laubsaison. Wer für das Entfernen und Entsorgen des Laubs verantwortlich ist, wo es richtig entsorgt werden muss und welche Angebote es in sächsischen Städten gibt.
Charlotte Römer, dpa
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
Mehr Artikel