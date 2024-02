Raubüberfälle in Chemnitz: Zwei Tatverdächtige festgenommen

Chemnitz.

Nach zwei Raubüberfällen in der Chemnitzer Innenstadt am frühen Donnerstagmorgen hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Die beiden Teenager im Alter von 13 und 15 Jahre seien mithilfe einer Täterbeschreibung unweit der beiden Tatorte gefasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag in Chemnitz mit.