Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Rauch entwickelte sich nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt, so die Polizei. (Symbolbild)
Der Rauch entwickelte sich nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt, so die Polizei. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Der Rauch entwickelte sich nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt, so die Polizei. (Symbolbild)
Der Rauch entwickelte sich nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt, so die Polizei. (Symbolbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Sachsen
Rauchentwicklung in Wohnung - ein Mensch verletzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau kommt eine 21-Jährige ins Krankenhaus und vier Familien werden evakuiert. Was noch bekannt ist.

Löbau.

Durch starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau (Landkreis Görlitz) ist ein Mensch verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Görlitz mitteilte, entwickelte sich der Rauch nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt in den Deckenleuchten. Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden. 

Nach Polizeiangaben wurde eine 21-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie habe vermutlich zu viel Kohlendioxid eingeatmet. Vier Wohnungen wurden der Polizei zufolge evakuiert. Den Schaden schätzte die Polizei auf 40.000 Euro. Die genaue Ursache für den Brand werde im Verlauf des Tages durch einen Brandursachenermittler geprüft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
1 min.
Scheunenbrand bei Leipzig - Warnung vor Rauch
Die Löscharbeiten dauerten auch am Vormittag noch an. (Symbolbild)
Die Feuerwehr wird in der Nacht westlich von Leipzig zu einem Scheunenbrand gerufen. Die Löscharbeiten dauern noch immer an. Anwohner werden vor starkem Rauch gewarnt.
30.10.2025
1 min.
Pfefferspray in Laden versprüht - Evakuierung
In einem Laden in der Leipziger Innenstadt wurde Pfefferspray versprüht. (Symbolbild)
In der Innenstadt von Leipzig musste ein Geschäft evakuiert worden. Laut Polizei wurde Pfefferspray versprüht. Was ist dazu bekannt?
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
Mehr Artikel