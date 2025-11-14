Rauchentwicklung in Wohnung - ein Mensch verletzt

Nach starker Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau kommt eine 21-Jährige ins Krankenhaus und vier Familien werden evakuiert. Was noch bekannt ist.

Löbau. Durch starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in Löbau (Landkreis Görlitz) ist ein Mensch verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Görlitz mitteilte, entwickelte sich der Rauch nach ersten Einschätzungen durch einen technischen Defekt in den Deckenleuchten. Der Brand sei in der Nacht gelöscht worden.

Nach Polizeiangaben wurde eine 21-Jährige zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie habe vermutlich zu viel Kohlendioxid eingeatmet. Vier Wohnungen wurden der Polizei zufolge evakuiert. Den Schaden schätzte die Polizei auf 40.000 Euro. Die genaue Ursache für den Brand werde im Verlauf des Tages durch einen Brandursachenermittler geprüft. (dpa)