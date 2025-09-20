Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über Groitzsch war eine hohe Rauchsäule zu sehen.
Über Groitzsch war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Bild: Jan Woitas/dpa
Über Groitzsch war eine hohe Rauchsäule zu sehen.
Über Groitzsch war eine hohe Rauchsäule zu sehen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Rauchsäule über Groitzsch - Lagerhalle abgebrannt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgte für eine hohe Rauchsäule. Die Halle ist komplett zerstört.

Groitzsch.

Die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Groitzsch (Landkreis Leipzig) ist komplett abgebrannt. Laut Polizei war in der Halle Bauholz gelagert, auf dem Dach habe es eine große Photovoltaikanlage gegeben. Verletzte habe es nicht gegeben.

Am frühen Freitagabend waren zahlreiche Feuerwehren ausgerückt. Auch ein dpa-Reporter hatte von einer hohen Rauchsäule über dem Ort berichtet. Der Brandort befand sich im Ortsteil Großstolpen. Die Löscharbeiten dauerten laut Polizei bis in die frühen Morgenstunden an. Heute gegen 9.15 Uhr wurde dann auch die Vollsperrung der B176 aufgehoben. Nun wird wegen des Verdachts auf Brandstiftung ermittelt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21:07 Uhr
4 min.
Frankreich streitet über Steuer für Superreiche
Als neuer französischer Premier soll Sebastien Lecornu sparen, aber zugleich gesellschaftliche Konflikte befrieden.
Ein Ökonom hat eine große Debatte über soziale Gerechtigkeit und mehr Abgaben für Multimillionäre ausgelöst – sie setzt den Premier unter Druck.
Birgit Holzer
21.09.2025
2 min.
16. Erzgebirgskrimi „Stille Mitte“: Warum Kommissar Winkler in Aue ermittelt
Kommissar Winkler (Kai Scheve, hier mit Teresa Weißbach), ermittelt wieder.
Ein mysteriöser Todesfall führt Kommissar Winkler in die Garagenhöfe im Westerzgebirge. Fans dürfen sich auf Spannung und überraschende Wendungen freuen. Und eine gute Nachricht gibt es.
Thomas Mehlhorn
17:27 Uhr
2 min.
Erneut Feuer im alten Operettenhaus Dresden - Ursache unklar
Schon wieder brennt es im alten Operettenhaus (Archivbild)
Im alten Operettenhaus Dresden hat es erneut gebrannt. Die Brandursache ist noch unklar, Ermittler schließen Brandstiftung nicht aus.
21.09.2025
2 min.
Medizinischer Notfall am Rande des Blasmusikfestivals im Erzgebirge lässt Musikern den Atem stocken
Die Rettungskette hat bestens funktioniert, heißt es vom Veranstalter.
Schrecksekunde gleich zu Beginn des dreitägigen Europäischen Blasmusikfestes im Erzgebirge. Nicht auszudenken, wenn das wenige Stunden zuvor auf der Autobahn geschehen wäre. Notfall mit Happy End.
Beate Kindt-Matuschek
19:02 Uhr
1 min.
Rauchsäule über Groitzsch - Lagerhalle in Brand
Zu einem Feuer in Groitzsch musste die Feuerwehr ausrücken.
Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgt für eine hohe Rauchsäule. Laut Polizei brennt die Halle in voller Ausdehnung.
21:15 Uhr
4 min.
Neue Richterwahl steht im Bundestag an: Klappt es jetzt?
Drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht soll der Bundestag am Donnerstag bestimmen. Der erste Anlauf dazu war vor der Sommerpause schiefgegangen.
Im zweiten Anlauf will die schwarz-rote Koalition drei neue Richterinnen und Richter für das Bundesverfassungsgericht benennen. Die Mehrheitsverhältnisse sind schwierig.
Rebekka Wiese
Mehr Artikel