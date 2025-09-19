Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zu einem Feuer in Groitzsch musste die Feuerwehr ausrücken.
Zu einem Feuer in Groitzsch musste die Feuerwehr ausrücken. Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Rauchsäule über Groitzsch - Lagerhalle in Brand
Ein Feuer in einer Lagerhalle in Groitzsch sorgt für eine hohe Rauchsäule. Laut Polizei brennt die Halle in voller Ausdehnung.

Groitzsch.

Die Lagerhalle eines Landwirtschaftsbetriebs in Groitzsch (Landkreis Leipzig) steht in Flammen. Ein dpa-Reporter berichtete am Freitagabend von einer hohen Rauchsäule über dem Ort. Die Polizeidirektion Leipzig bestätigte das Feuer. Die Halle brenne in voller Ausdehnung, Verletzte gebe es nicht, hieß es. Der Brandort befinde sich im Ortsteil Großstolpen. (dpa)

