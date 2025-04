Raum will Meisterparty von Bayern-Kumpel Kimmich "crashen"

Die Nationalspieler David Raum und Joshua Kimmich sind dicke Kumpel. Die Meisterschaft im eigenen Stadion gönnt der Leipziger Raum dem Bayern-Kapitän aber dann doch nicht.

Leipzig.

RB Leipzigs Nationalspieler David Raum möchte die Meisterschaft von Kumpel Joshua Kimmich am kommenden Bundesliga-Spieltag unbedingt verhindern. "Er kommt mit Bayern als Kapitän mit einer geilen Ausgangslage hier nach Leipzig", sagte Raum vor dem Duell mit München am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Ich will ihm einfach hier die Party crashen."