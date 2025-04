Razzia auf Bauernhof: Teenager aus Sachsen soll tödliche Giftstoffe gehortet haben

Die Beamten rückten am frühen Morgen in Schutzanzügen an - und wurden auf dem Zeithainer Bauernhof fündig: Sie stellten dort ein Gemisch aus den beiden tödlichen Giftstoffen Aconitin und Ricin sicher.

Zeithain. Im Morgengrauen durchsuchten die Ermittler unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und in Schutzanzügen den Dreiseitenhof in Zeithain. Sie riegelten das Gelände weiträumig ab - inklusive sämtlicher Zufahrtsstraßen. Ihr Ziel: die Sicherstellung giftiger Substanzen und sonstiger Beweismittel, die ein 16-Jähriger dort gehortet haben soll.

Vorwurf: Für Herstellung der Giftstoffe eigenes Labor eingericht

„Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, in einem eigens dafür eingerichteten Labor im Dachgeschoss seines Elternhauses in Zeithain mehrere Ampullen eines Gemisches aus Aconitin und Ricin hergestellt und aufbewahrt zu haben“, heißt es dazu in einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dresden und des Landeskriminalamts Sachsen. „Ricin ist eine biologische Waffe im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes. Die bisherigen Ermittlungen haben keine Hinweise erbracht, welchen Zweck der Beschuldigte mit der Herstellung der Substanzen verfolgte.“

Ricin schon in kleinsten Dosen tödlich

Ricin wird aus den Rizinussamen des Wunderbaums gewonnen und gilt als eines der stärksten biogenen Gifte. Es ist schon in kleinsten Mengen tödlich. Aconitin ist ein Nervengift, das in Eisenhut enthalten ist und früher als Schmerzmittel und Fiebersenker eingesetzt wurde.16-Jähriger auf fr

Kein Haftbefehl beantragt

Der 16-Jährige ist nicht vorbestraft, ein Haftbefehl gegen ihn wurde nicht beantragt. „Haftgründe nach der Strafprozessordnung liegen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen – insbesondere auch unter Berücksichtigung der Vorschriften des Jugendgerichtsgesetzes – nicht vor“, so die Staatsanwaltschaft. Warum der Teenager die Giftstoffe gehortet hat und was er damit vorhatte, ist noch unklar. (juerg).