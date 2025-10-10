Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Razzia bei Katja Krasavice: Polizei rammt morgens ihre Wohnungstür auf - das ist der Grund

Hatte am Donnerstag Polizisten im Haus: Katja Krasavice.
Hatte am Donnerstag Polizisten im Haus: Katja Krasavice. Bild: Annette Riedl/dpa
Hatte am Donnerstag Polizisten im Haus: Katja Krasavice.
Hatte am Donnerstag Polizisten im Haus: Katja Krasavice. Bild: Annette Riedl/dpa
Sachsen
Razzia bei Katja Krasavice: Polizei rammt morgens ihre Wohnungstür auf - das ist der Grund
Von Patrick Hyslop
Rapperin Krasavice sauste im Mai mit ordentlich Promille im Blut durch Leipzig. Nun brach das Landeskriminalamt frühmorgens ihre Wohnungstür auf - und damit nicht genug.

Leipzig/Berlin.

Ein lauter Rumms, schon stand die Polizei vor ihr: Die Alkoholfahrt von Rapperin Katja Krasavice im Mai sowie ein anschließendes TikTok-Video haben nun zu einer Razzia bei der 29-Jährigen geführt. LKA-Beamte öffneten ihre Wohnungstüre gar mit einer Ramme.

Wie die „Bild“ berichtet, passierte das Ganze am Donnerstagmorgen. Um kurz nach halb sieben klingelten Polizisten sowohl an der Wohnungstür der Musikerin in Berlin als auch bei ihrer Mutter in Leipzig. Jeweils mit einem Durchsuchungsbeschluss.

Datenträger bei Razzia sichergestellt

Laut der Berliner Staatsanwaltschaft laufen gegen die gebürtige Tschechin Katja Krasavice (bürgerlich: Katrin Vogel) Ermittlungen wegen des „Verdachts der falschen Verdächtigung“. Oberstaatsanwalt Sebastian Büchner gegenüber der Zeitung: „Die Durchsuchungen an der Wohnanschrift erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Berlin, der Durchsuchungsbeschluss wurde vom Amtsgericht Tiergarten erlassen.“

Laut Büchner wurde die Musikerin in ihrer Wohnung angetroffen, wie die „Bild“ erfahren haben will aber erst, nachdem die Wohnungstür mit einer Ramme aufgebrochen wurde. Krasavice habe den klingelnden Beamten nicht geöffnet.

Bei den Durchsuchungen wurden Datenträger sichergestellt, so Büchner. Diese würden nun ausgewertet, „sodass zu deren Schutz weitere Details derzeit auch nicht mitgeteilt werden können“.

Die Alkoholfahrt und der angebliche Polizist

Warum die Beamten der Rapperin die Tür aufbrachen? Alles begann an Christi Himmelfahrt: Krasavice war nach 3 Uhr mit ihrem BMW 740d xDrive (300 PS stark) alkoholisiert und mit hohem Tempo durch Leipzig gefahren – und dabei einer Streife aufgefallen. Die Beamten mussten Krasavice mit hoher Geschwindigkeit verfolgen, um sie zu stoppen.

Bei einer anschließenden Blutprobe lag die Blutalkoholkonzentration bei 1,1 Promille. Die Leipziger Staatsanwaltschaft sprach nach dem Vorfall von „absoluter Fahruntüchtigkeit“. Krasavices Führerschein wurde sichergestellt. Die Ermittlungen nach der Trunkenheitsfahrt sind nach wie vor nicht abgeschlossen.

Damit aber nicht genug: Nach der Suff-Fahrt hatte die 29-Jährige auf TikTok ein Video veröffentlicht, in dem sie die Sprachnachricht eines angeblichen Polizisten abspielt, der behauptet, bei der Kontrolle in Leipzig dabei gewesen zu sein. Der Mann gibt an, sich privat mit Krasavice treffen zu wollen.

Eine Razzia gab es nun nicht nur bei der Musikerin, sondern auch beim mutmaßlichen Absender der Sprachnachricht, einem 28-Jährigen aus Brandenburg. Er soll jedoch kein Polizist sein. Büchner zur Zeitung: „Die Ermittlungen – auch zu den Verantwortlichkeiten zwischen den Beschuldigten – dauern noch an.“ (phy)

