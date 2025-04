Razzia gegen mutmaßliche Schleuser in Leipzig

In Leipzig laufen am Morgen Durchsuchungen in zwei Wohnungen. Es geht um Ermittlungen gegen zwei mutmaßliche Schleuser. Sie sollen 36 Menschen aus Syrien illegal in die EU gebracht haben.

Leipzig.

Am Morgen hat es in Leipzig Durchsuchungen gegen zwei mutmaßliche Schleuser gegeben. Die beiden Männer im Alter von 29 und 32 Jahren stehen im Verdacht, im Dezember 2023 36 syrische Staatsangehörige in die EU geschleust zu haben, wie der Sprecher der Bundespolizeiinspektion Leipzig, Jens Damrau, sagte. Mit Mietfahrzeugen seien die Menschen über Kroatien nach Slowenien gebracht worden, so der Vorwurf.

Die Bundespolizei fand demnach bei den Durchsuchungen im Zentrum und im Osten der Stadt Beweismittel, darunter mehrere Smartphones, gefährliche Gegenstände und rund 3.000 Euro Bargeld. (dpa)