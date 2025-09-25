Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Razzia waren 95 Polizeibeamte im Einsatz. (Symbolbild)
Bei der Razzia waren 95 Polizeibeamte im Einsatz. (Symbolbild)
Sachsen
Razzia wegen Ermittlungen zu illegaler Arbeit auf Baustellen
95 Polizisten durchsuchen mehrere Objekte in Sachsen-Anhalt: Der Verdacht lautet, dass Ausländer illegal auf Baustellen eingesetzt wurden. Wohin führt die Spur?

Merseburg.

Weil der Verdacht besteht, dass auf mehreren Baustellen illegal eingeschleuste Menschen arbeiten, hat die Bundespolizei Objekte in Sachsen-Anhalt durchsucht. Am Morgen seien 95 Polizeibeamte im Einsatz gewesen, um fünf Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Halle (Saale) zu vollstrecken, teilte die Bundespolizei mit. 

Die Ermittlungen richten sich gegen vier Beschuldigte aus Montenegro. Ihnen wird vorgeworfen, Ausländer mit unterschiedlichen Staatsangehörigkeiten nach Deutschland geschleust zu haben. Diese sollen dann auf Baustellen eingesetzt worden sein, die die Baufirma eines der Beschuldigten unterhält. 

Kontrolle in Sachsen brachte Ermittler auf die Spur

Durchsucht wurden nach Polizeiangaben Wohn- und Geschäftsräume der vier Beschuldigten sowie die Räume einer Pension in Merseburg. Auch auf einer Baustelle in Magdeburg habe es polizeiliche Maßnahmen gegeben. In den Fokus der Ermittler gerieten die Beschuldigten durch eine Baustellenkontrolle in Delitzsch (Sachsen). Dabei seien mehrere Arbeiter mit gefälschten Ausweisen der EU festgestellt worden. Bei den Durchsuchungen seien unter anderem zahlreiche Speichermedien und Dokumente beschlagnahmt worden. (dpa)

