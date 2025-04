RB-Coach Löw über Alptraum-Abend: "Im Kollektiv versagt"

RB Leipzig taumelt nach dem 0:4 bei Eintracht Frankfurt dem Saisonende entgegen. Die Champions-League-Qualifikation ist in Gefahr. Trainer Zsolt Löw findet klare Worte.

Frankfurt/Main. Trainer Zsolt Löw von RB Leipzig ist nach dem desolaten 0:4 bei Eintracht Frankfurt mit seiner Mannschaft hart ins Gericht gegangen. "Wir haben heute im Kollektiv versagt", sagte Löw nach der Pleite im Topduell des 31. Spieltags in der Fußball-Bundesliga.

Der 45-Jährige sparte nach dem Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Qualifikation nicht mit Selbstkritik. "Wenn was nicht funktioniert - taktisch oder wenn die Mannschaft mental nicht gut vorbereitet ist -, dann bin natürlich in erster Linie ich dafür verantwortlich."

Jetzt kommen die Bayern

Weil der SC Freiburg beim VfL Wolfsburg 1:0 gewann, ist RB auf den fünften Platz abgerutscht. Die Sachsen wären aktuell somit nicht für die Königsklasse qualifiziert. Eine erneute Europapokal-Teilnahme ist sogar komplett in Gefahr. Zwar beträgt der Rückstand auf Rang vier nur zwei Punkte, der Vorsprung auf Rang sieben aber auch.

Am kommenden Spieltag ist in Leipzig zudem der FC Bayern München zu Gast, der sich bei RB die Meisterschaft sichern will. "Wir haben noch drei Spiele übrig, wo wir noch Punkte holen können. Natürlich ist es nicht die einfachste Aufgabe, gegen Bayern München zu bestehen", sagte Löw. Man werde aber alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen. (dpa)