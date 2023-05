RB-Coach Rose gratuliert Bayern: "Hätte es Dortmund gegönnt"

Marco Rose machte aus seinen Sympathien für Borussia Dortmund keinen Hehl, gratulierte dennoch dem FC Bayern München zur Meisterschaft. "Unabhängig von den Punkten, was passiert ist, wie knapp es war - wer nach 34 Spieltagen am Ende dort oben steht, der hat es mehr als verdient. Sie haben wieder die Nerven behalten, das kennt man von den Bayern. Dementsprechend herzlichen Glückwunsch nach München", sagte der Cheftrainer von RB Leipzig am Samstag nach dem 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04. In der Vorwoche hatte er mit den Leipzigern dank des 3:1-Erfolges in München dem BVB den Weg zum möglichen Titelgewinn geebnet.

Nach der verpassten Meisterschaft war er in Gedanken bei seinem Ex-Club. "Für Dortmund ist es natürlich ein bitterer Moment, so kurz vor dem Ziel. Das ist Fußball, es geht bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde. Ich hätte es den Jungs, den Verein, der Stadt, den Fans sehr gegönnt", sagte Rose und ergänzte: "Am Ende sind es jetzt doch wieder die Bayern geworden."

Er selbst bilanzierte mit Platz drei "eine sehr gute Bundesliga-Saison". Immerhin hatte er im September das Team auf Rang elf übernommen. "Wir hatten eine kleine Schwächephase. Wir haben unglaubliche Serien gehabt, wir stellen den Spieler mit den meisten Toren, sind in vielen Statistiken sehr weit vorn dabei. Jetzt haben wir die Chance am Wochenende, die Saison für uns zu krönen", sagte der 46-Jährige. (dpa)