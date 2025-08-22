Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren.
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB-Coach Werner fordert "klare Lösungen" bei Saisoneröffnung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bayern haben in der Bundesliga noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Dennoch fordert Ole Werner von seinem neu formierten Team ein mutiges Auftreten und vor allem "klare Lösungen".

Leipzig.

Ole Werner fordert von seinem Team RB Leipzig beim Saisonauftakt an diesem Freitag beim FC Bayern (20.30 Uhr) ein mutiges Auftreten. Auch, um den deutschen Fußball-Meister in den richtigen Momenten zu stressen. 

"Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben", sagte der neue Cheftrainer, der an der Isar sein Bundesliga-Debüt für RB gibt. 

Doch die Münchner haben noch nie ihr Eröffnungsspiel verloren (18 Siege, fünf Remis). Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Leipzig endete 3:3, RB reichte dabei eine 2:0-Führung nicht für den Sieg. Im Hinspiel kamen die Leipziger in München in der Vorsaison mit 1:5 unter die Räder. (dpa)

