Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren.
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren. Bild: Jan Woitas/dpa
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren.
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB-Coach Werner vor Bayern-Duell: "Auch Fußball spielen"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bayern haben in der Bundesliga noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Dennoch fordert Ole Werner von seinem neu formierten Team ein mutiges Auftreten und vor allem "klare Lösungen".

Leipzig.

Nur auf Gegenpressing und wilde Balljagd möchte sich Ole Werner beim Saisonauftakt nicht verlassen. Vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel an diesem Freitag beim FC Bayern (20.30 Uhr) fordert er von seiner neu formierten Mannschaft, den deutschen Fußball-Meister in den richtigen Momenten zu stressen. 

"Wir wissen, dass wir gut verteidigen müssen. Gleichzeitig ist es wichtig, früh ins Pressing zu gehen und hohe Ballgewinne zu erzielen. Außerdem wird es entscheidend sein, auch auswärts in München Fußball zu spielen und stets klare Lösungen parat zu haben", sagte der neue Cheftrainer, der an der Isar sein Bundesliga-Debüt für RB Leipzig gibt. 

Eröffnungsspiel "die perfekte Gelegenheit"

Beim einstimmigen Titelfavoriten hat Werner beim Supercup gegen Pokalsieger VfB Stuttgart (2:1) keine ungewöhnlichen Sachen entdeckt. "Eine sehr eingespielte Mannschaft, die in ihren Mustern so spielt, wie sie auch letzte Saison gespielt hat", erklärte er. Dennoch sei ein Eröffnungsspiel "die perfekte Gelegenheit, unser Spiel zu zeigen und im besten Fall etwas Zählbares mitzunehmen". 

Doch die Münchner haben noch nie ihr Eröffnungsspiel verloren (18 Siege, fünf Remis), "Dann ist es also an der Zeit", meinte Leipzigs neuer Kapitän David Raum im "Kicker"-Interview. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams in Leipzig endete 3:3, RB reichte dabei eine 2:0-Führung nicht für den Sieg. Im Hinspiel kamen die Leipziger in München in der Vorsaison mit 1:5 unter die Räder. 

Der letzte Bundesliga-Sieg gelang im Mai 2023, als die Sachsen mit 3:1 an der Isar gewannen. Drei Monate später holte RB mit einem 3:0 in München erstmals den Supercup. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
21.08.2025
5 min.
Bayerns "Bock" auf Leipzig und Eberls Galgenhumor
Titelverteidiger Bayern München startet mit dem Rückenwind des Supercup-Gewinns in die 63. Bundesliga-Saison.
Die 63. Bundesliga-Saison wird in München angepfiffen. Der Meister hat das offizielle Eröffnungsspiel noch nie verloren. Bleibt das gegen Leipzig so? Eine andere Bayern-Frage ist freilich größer.
Klaus Bergmann und Manuel Schwarz, dpa
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
22.08.2025
2 min.
RB-Coach Werner fordert "klare Lösungen" bei Saisoneröffnung
Ole Werner muss sein Bundesliga-Debüt mit RB Leipzig ausgerechnet in München absolvieren.
Die Bayern haben in der Bundesliga noch nie ein Eröffnungsspiel verloren. Dennoch fordert Ole Werner von seinem neu formierten Team ein mutiges Auftreten und vor allem "klare Lösungen".
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel