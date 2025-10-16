RB-Frauen im Pokal am Sonntag gegen Bremen

Die Fußballerinnen von RB Leipzig wollen im DFB-Pokal mit einem Sieg gegen Werder Bremen das Viertelfinale erreichen. Eine Woche zuvor treffen beide Mannschaften bereits aufeinander.

Frankfurt/Main/Leipzig. Die Fußballerinnen von RB Leipzig wollen gegen Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen ins Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen. Der Deutsche Fußball-Bund hat die Achtelfinalpartie auf den 16. November terminiert, wie Verein und Verband mitteilten. Anstoß ist um 16.00 Uhr.

Beide Teams sind mit einem 7:0-Erfolg ins Achtelfinale eingezogen. Leipzig bezwang den Zweitligisten Andernach, Bremen den Regionalligisten Victoria Hamburg.

Bereits eine Woche vor dem Aufeinandertreffen im Pokal stehen sich beide Mannschaften gegenüber. Am zehnten Spieltag der Bundesliga tritt die Mannschaft von RB-Trainer Jonas Stephan im Sonntagabendspiel (18.30 Uhr) bei Werder an. (dpa)