RB-Frauen starten gegen Bayern in Red-Bull-Arena

Die völlig neu formierte Leipziger Mannschaft von Trainer Jonas Stephan geht als große Unbekannte in die neue Spielzeit. Frauen-Meister FC Bayern München wird in der Red-Bull-Arena empfangen.

Leipzig.

Die Fußballerinnen von RB Leipzig bestreiten ihren Heimauftakt in der Bundesliga gegen den deutschen Meister und Pokalsieger FC Bayern München in der Red-Bull-Arena. Wie der Club mitteilte, wird die Begegnung des zweiten Spieltages am 14. September um 14.00 Uhr angepfiffen. Am ersten Spieltag muss das völlig neu formierte Team von Trainer Jonas Stephan beim 1. FC Köln antreten. Anpfiff ist am 6. September um 14.00 Uhr.