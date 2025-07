RB-Frauen starten in Köln und gegen Bayern in die Saison

Die völlig umformierte Mannschaft von Trainer Jonas Stephan geht als große Unbekannte in die neue Spielzeit. Der Auftakt hat es in sich.

Leipzig. Die Fußballerinnen von RB Leipzig treffen zum Auftakt in die neue Bundesliga-Spielzeit auf den 1. FC Köln. Zum dritten Mal hintereinander sind die Kölnerinnen damit erster Kontrahent des Teams von Trainer Jonas Stephan. In der Zeit vom 5. bis 8. September reisen die RB-Frauen allerdings diesmal in die Domstadt. Danach kommt es knüppeldick für die Leipzigerinnen. Erster Heim-Kontrahent ist Double-Gewinner FC Bayern München (12.-15. September), anschließend geht es zu Eintracht Frankfurt (19. - 22. September).

Die Ost-Duelle gibt es im Oktober und November. Aufsteiger 1. FC Union Berlin erwartet das sächsische Team am 7. Spieltag (17. - 19. Oktober). Der FC Carl Zeiss Jena kommt am 9. Spieltag (4. - 6. November) nach Leipzig. Das Kalenderjahr wird mit dem Rückrundenauftakt gegen den 1. FC Köln am vierten Adventswochenende (19. - 22. Dezember) abgeschlossen. (dpa)