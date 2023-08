RB-Kapitän Orban: Traue uns alles zu in der Saison

Leipzig.

Kapitän Will Orban will den Supercup-Sieg von RB Leipzig nicht überbewerten, den Schwung aus dem Erfolg über den deutschen Fußball-Meister FC Bayern aber mitnehmen für einen erfolgreichen Start in die neue Bundesliga-Saison. Der Supercup-Titel bedeute nichts für den Meisterschaftauftakt bei Bayer 04 Leverkusen, betonte Orban am Dienstag nach einer öffentlichen Trainingseinheit. "Wir wissen das gut einzuordnen, aber warum sollen wir nicht diese positive Energie und das Selbstvertrauen mitnehmen für das Spiel am Samstag."