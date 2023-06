RB Leipzig die deutsche Nummer zwei? Mehr Konstanz gefordert

Auf dem Weg zum ersten Bayern-Jäger sieht Benjamin Henrichs bei RB Leipzig noch eine große Baustelle. "Wichtig ist, dass wir über die Konstanz über eine ganze Saison reinbringen", sagte der Nationalspieler am Donnerstag. "Dass wir zwei Titel geholt haben, spricht für uns." Leipzig hatte am Samstag seinen DFB-Pokalsieg erfolgreich verteidigt. In der Bundesliga schwächelte man jedoch in der entscheidenden Phase und ließ Bayern München und Borussia Dortmund davonziehen.

Seinen festen Wechsel nach Leipzig im Sommer 2021 bereut Henrichs trotz Spekulationen über eine Bayern-Anfrage nicht. "Ich war mit meinem Schritt ganz gut beraten. Ich habe in drei Jahren zwei Titel geholt", sagte Henrichs. Man sehe, dass die Entwicklung stimme, sowohl bei ihm als auch beim Verein. "Es war ein logischer Schritt, der sich bezahlt gemacht hat." Der 26-Jährige wurde von RB erst im Sommer 2020 von der AS Monaco ausgeliehen und wechselte ein Jahr später für 15 Millionen Euro fest. (dpa)