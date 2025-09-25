Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
RB Leipzig-Trainer Ole Werner will auch in Wolfsburg die Erfolgsserie fortsetzen.
RB Leipzig-Trainer Ole Werner will auch in Wolfsburg die Erfolgsserie fortsetzen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB Leipzig entwickelt erfolgreich neuen Teamgeist
Seit die Stars der vergangenen Jahre den Verein verlassen haben, geht es aufwärts. Das zwischenmenschliche Verhältnis spielt dabei eine große Rolle.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig setzt auch im Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim VfL Wolfsburg auf den neuen Teamspirit, der sich seit der Auftaktniederlage bei Bayern München entwickelt hat. "Was einer Mannschaft hilft, ist Klarheit. Klarheit für jeden Spieler, wo wird er in der Saison sein, wie geht er in die Saison? Das hatten wir über weite Strecken der Vorbereitung nicht", sagte Trainer Ole Werner. Der jetzige Kader von RB Leipzig steht erst seit dem Transferschluss.

Es helfe, wenn alle nun Klarheit hätten, wenn eine Hierarchie vorhanden ist. "Man kann auch erst Verantwortung an Spieler übertragen, wenn sie wissen, dass sie auch da sind, welche Rolle sie spielen sollen", betonte der RB-Coach.

Erfolgserlebnisse helfen

Die Erfolgserlebnisse zuletzt mit drei Siegen hintereinander seien genauso wichtig. "Ohne die geht es nicht. Da kann die Kabine zwischenmenschlich so gut sein, wie sie jetzt ist, du brauchst trotzdem Ergebnisse und das Gefühl, dass du dich auf dem Platz entwickelst. Diese Dinge müssen zusammenkommen und du musst sie immer fortsetzen, in jeder Situation immer wieder mit Leben füllen. Wir haben jetzt eine Gruppe, die das hinbekommen kann. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte Werner.

Ehemaliger Wolfsburger Schlager für das Spiel noch nicht fit

In Wolfsburg muss RB weiter auf die Langzeitverletzten Kosta Nedeljkovic, Max Finkgräfe und Benjamin Henrichs verzichten. Auch Xaver Schlager steht nach sein er Muskelverletzung noch nicht zur Verfügung. "Ob er gegen Dortmund dann schon wieder eine Option sein kann, werden wir sehen", sagte Werner über den für das Leipziger Spiel so wichtigen Österreicher. (dpa)

