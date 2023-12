RB Leipzig erneut ohne Werner gegen wütende Dortmunder

Leipzig.

RB Leipzig muss im Kampf um die Champions-League-Plätze erneut ohne Timo Werner auskommen. Der Stürmer fällt für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Borussia Dortmund weiter wegen Adduktorenproblemen aus. Der ehemalige BVB- und jetzige Leipziger Coach Marco Rose erwartet von den Dortmundern nach deren Pokal-Aus eine Trotzreaktion. "Natürlich kann man davon ausgehen, dass sie in einem Heimspiel mit dem Druck, der da auf dem Kessel ist, dann auch anders auftreten", sagte Rose und ergänzte: "Wir müssen schon hellwach sein und aufpassen. Ich glaube auch, dass die Jungs - und ich kenne sie ja - sich das nicht gefallen lassen wollen und ein Stück weit wütend sind. Daher können wir von der ersten Minute an einen offenen Fight erwarten."