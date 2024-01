RB Leipzig-Frauen holen Lara Marti aus Leverkusen

Die Aufsteigerinnen von RB Leipzig haben in der Bundesliga noch immer Probleme. Darum verstärken sie sich mit einer Schweizer Nationalspielerin.

Leipzig.

Frauen-Fußball-Bundesligist RB Leipzig verstärkt sich für die Rückrunde mit Lara Marti. Wie der sächsische Club am Montag bekannt gab, kommt die Schweizer Nationalspielerin bis 2026 zu den Leipzigerinnen. Die 24-jährige Außenverteidigerin spielte zuletzt 47 Bundesliga-Partien für Ligakonkurrent Bayer Leverkusen. Ab Donnerstag bezieht RB ein einwöchiges Trainingslager in Salzburg. Pflichtspielauftakt ist am 27. Januar gegen den SC Freiburg.