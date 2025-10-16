Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV.
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV. Bild: Jan Woitas/dpa
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV.
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB Leipzig freut sich auf Poulsen und den HSV
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Länderspielpause hat vielen RB-Spielern einen neuen Schub verliehen. Gegen den Hamburger SV steht vor allem der gegnerische Kapitän im Vordergrund.

Leipzig.

Die Geschenke sollen vor und nach dem Spiel verteilt werden – in den 90 Minuten dazwischen fordert RB Leipzigs Trainer die volle Konzentration auf den Hamburger SV mit Rückkehrer Yussuf Poulsen. "Ich spüre keine besondere Rivalität", sagte RB-Trainer Ole Werner, der im Sommer vom Nordrivalen Werder Bremen nach Leipzig gewechselt war, vor dem Heimspiel gegen den HSV am Samstag (15.30 Uhr/Sky und DAZN). "Wir müssen auf uns selbst schauen und eine Topleistung bringen."

Natürlich nimmt die Rückkehr des Leipziger Rekordspielers, der 425 Spiele für RB bestritten hat, einen feierlichen Rahmen ein. Nach dem Aufwärmen folgt die Verabschiedung des Stürmers, der im Sommer zum Aufsteiger gewechselt war. Werner, der Poulsen noch "zwei, drei Tage in Leipzig" erlebte, hatte zuvor schon in "offenen und ehrlichen Gesprächen" mit dem dänischen Nationalspieler die Perspektiven in Leipzig ausgelotet, die dann den Wechsel mit beeinflussten.

"HSV in der Liga angekommen"

Der Trainer nimmt natürlich nicht nur HSV-Kapitän Poulsen ins Visier, sondern die gesamte Mannschaft des Aufsteigers, der für Werner mittlerweile "in der Liga angekommen" sei. Mit jeweils zwei Siegen, Unentschieden und Niederlagen rangiert die Mannschaft des 34 Jahre alten Trainers Merlin Polzin auf dem neunten Platz. Leipzig hat als Tabellendritter mit 13 Punkten fünf Zähler mehr als der kommende Kontrahent.

Umso mehr freut sich Werner, dass er bis auf die Langzeitverletzten alle Profis nach der Länderspielpause erstmals auf dem Trainingsplatz versammeln konnte. Die zwölf Nationalspieler konnten dabei insgesamt neun Scorerpunkte für ihre Auswahlmannschaften erzielen und sind mit "überwiegend positiven Geschichten, auch persönlich positive Geschichten", nach Leipzig heimgekehrt.

Werner hat die volle Auswahl

Werner muss aus den Spielern, die aktuell Topleistungen bringen oder wie Xaver Schlager nach Verletzungspause zurückgekehrt sind, auswählen und Spieler auch auf die Bank beordern: "Das sind Gedanken, die man sich sehr gerne macht." 

Werner selbst hat während der Länderspielpause ein paar Tage auf Mallorca nicht nur "Sonne getankt", sondern auch Ziele für die kommende Zeit gesetzt. "Wir wollen die Entwicklung vorantreiben, konstant punkten und im Pokal eine Runde weiterkommen. Das alles mit einem deutlichen Schritt nach vorn", sagte der 37-Jährige, der im bevorstehenden Duell der jüngsten Bundesligatrainer selbst bereits einen Schritt nach vorn gemacht hat: "Ich bin nicht mehr der Jüngste." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
15:25 Uhr
3 min.
Poulsen als Polzin-Ratgeber: "Will seinen Jungs helfen"
Mit dem HSV im Aufwärtstrend: Cheftrainer Merlin Polzin. (Archivbild)
Zuletzt zeigt der HSV in der Bundesliga einen Formanstieg. Jetzt steht in RB Leipzig ein Topgegner an. Die Hamburger haben in ihren Reihen jemanden mit ausgesprochener RB-Expertise.
16:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Sparkassen-Mails: Behörde warnt vor Festgeld-Betrug
Betrüger nutzen aktuell den guten Ruf der Sparkassen aus, um in angeblich deren Namen betrügerische E-Mails zu verschicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn
Aktuell erhalten viele Kunden betrügerische Festgeld-Angebote. Die Täter geben sich dabei als Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe oder des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands aus.
Jürgen Becker
16:26 Uhr
6 min.
Gegenwind für Merz aus der SPD nach "Stadtbild"-Bemerkung
Merz steht nach seiner Äußerung heftig in der Kritik. (Archivbild)
Nicht nur die Opposition kritisiert Kanzler Friedrich Merz wegen dessen jüngster Äußerung zum Thema Migration. Aus den Reihen der SPD kommt die Warnung vor "populistische Schnellschüssen".
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
15:49 Uhr
2 min.
Zwölf Profis beim Training von RB Leipzig
Xaver Schlager (l) und Timo Werner bereiten sich auf das Spiel gegen den Hamburger SV vor.
Zwölf Nationalspieler von RB Leipzig befinden sich auf Reisen. Dafür erhalten sechs Nachwuchskräfte die Chancen, mit der ersten Mannschaft zu trainieren.
Mehr Artikel