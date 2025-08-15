Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
RB Leipzig-Trainer Ole Werner kann mit einem neuen Stürmer arbeiten.
RB Leipzig-Trainer Ole Werner kann mit einem neuen Stürmer arbeiten. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
RB Leipzig hat einen Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko gefunden. Sein Nachfolger kommt aus der türkischen Liga.

Leipzig.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat einen neuen Stürmer. Der Brasilianer Rômulo ersetzt den zu Manchester United gewechselten Benjamin Sesko bei den Sachsen. Der 23 Jahre alte Angreifer unterzeichnete einen Vertrag bis 2030. RB überweist unbestätigten Angaben zufolge rund 20 Millionen Euro plus Boni an den türkischen Erstligisten Göztepe Izmir.

"Rômulo bringt eine starke Physis, eine saubere Technik und einen ausgeprägten Torriecher mit. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar – sowohl als klassische Neun als auch in variableren Rollen", sagte RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer. "Besonders beeindruckt hat uns, wie schnell er sich in Brasilien und der Türkei an unterschiedliche Ligen und Spielsysteme angepasst hat. Wir sind überzeugt, dass er unserem Spiel neue Impulse geben und unser Offensivprofil noch vielseitiger machen wird."

Einigkeit bestand schon seit geraumer Zeit

Leipzig hatte schon Einigkeit mit dem begehrten Torjäger erzielt, nur die Verhandlungen mit dessen Club stockten angesichts mehrerer interessierter Vereine. Denn der im Februar 2024 vom brasilianischen Club Athletico Paranaense in die Türkei gewechselte Angreifer hatte in der vergangenen Spielzeit in der türkischen Süperlig 13 Tore in 29 Spielen erzielt und zudem neun Vorlagen beigesteuert. 

Verpflichtungen von Nkunku und Silva sind vom Tisch

Mit der Verpflichtung von Rômulo ist auch die ins Spiel gebrachte Rückholaktion von Christopher Nkunku vom FC Chelsea vom Tisch. Zudem waren die Sachsen auch am portugiesischen Stürmer Fabio Silva interessiert. Doch dessen Club Wolverhampton Wanderers stellte zu hohe Ablöseforderungen. (dpa)

