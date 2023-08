RB Leipzig mit Interesse an Frankfurts Lenz

Frankfurt/Leipzig.

Pokalsieger RB Leipzig hat Medienberichten zufolge Interesse an einer Verpflichtung von Linksverteidiger Christopher Lenz (28) von Eintracht Frankfurt. Nach Informationen von Sky sollen Verhandlungen laufen, auch der "Kicker" berichtete am Montag über den möglichen Transfer. Lenz wechselte im Sommer 2021 innerhalb der Fußball-Bundesliga vom 1. FC Union Berlin nach Frankfurt. Bei Eintracht-Trainer Dino Toppmöller stand er in dieser Saison noch nicht in der Startelf. RB sucht noch nach einem möglichen Backup für Nationalspieler David Raum. (dpa)