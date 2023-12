RB Leipzig muss in der Youth League zum FC Midtjylland

Erstmals hat RB Leipzig die Gruppenphase der Youth League überstanden. In der K.o.-Phase reist man zu einer dänischen Talenteschmiede.

Nyon.

Die Junioren von RB Leipzig müssen sich in der Zwischenrunde der Youth League mit dem FC Midtjylland aus Dänemark auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Dienstag im schweizerischen Nyon. Das Team um U17-Weltmeister Winners Osawe muss in nur einem Spiel, das am 6. oder 7. Februar 2024 bei den Dänen ausgetragen wird, gewinnen, um den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen.