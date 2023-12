RB Leipzig schaut nach Nyon: Spanien oder London?

Leipzig. RB Leipzig schaut mit Spannung am Montagmittag ins schweizerische Nyon, wo das Achtelfinale der Champions League ausgelost wird. Da Borussia Dortmund den Gruppensieg schaffte, bleiben für die Sachsen fünf potenzielle Gegner aus Topf 1 übrig: Vier Clubs aus Spanien sowie der FC Arsenal. Weil Madrid mit Real und Atletico doppelt vertreten ist, kommen nur vier Städte für den deutschen Pokalsieger für das Achtelfinale in Frage: Neben der spanischen Hauptstadt sind das Barcelona, San Sebastian und London.

Deutsche Duelle mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund sind im Achtelfinale nicht möglich. Ebenso wenig ein Aufeinandertreffen mit Gruppengegner Manchester City. Der Start in die K.o.-Runde erfolgt im neuen Jahr. Die Hinspiele finden am 13./14./20./21. Februar statt, die Rückspiele am 5./6./12./13. März. Als Gruppenzweiter treten die Leipziger zunächst daheim an.

(dpa)