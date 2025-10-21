Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Ridle Baku (unten) muss nach einem Schlag mit dem Mannschaftstraining aussetzen.
Ridle Baku (unten) muss nach einem Schlag mit dem Mannschaftstraining aussetzen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB Leipzig startet ohne Baku und Werner in Trainingswoche
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben den Langzeitverletzten hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Spiel beim FC Augsburg ohne zwei Profis begonnen. Das Duo hat aber gute Chancen, die Reise nach Bayern anzutreten.

Leipzig.

Ohne Ridle Baku und Timo Werner hat RB Leipzig die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga aufgenommen. Fünf Tage vor der Begegnung in der WWK-Arena am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wurde Baku wegen eines Schlags aus der Partie gegen den Hamburger SV (2:1) nur individuell belastet, wie der Verein mitteilte. Angreifer Werner laboriert an einem leichten Infekt und pausiert gänzlich.

Mit 16 Punkten aus sieben Spielen liegt Leipzig auf dem zweiten Platz, fünf Zähler hinter Spitzenreiter Bayern München. Augsburg ist mit sieben Punkten Tabellen-13.

Neben dem Duo fehlen die Langzeitverletzten Kosta Nedeljkovic und Benjamin Hendrichs, die sich beide im Aufbautraining befinden. Nachwuchsspieler Viggo Gebel hat sich im U19-Spiel gegen den Halleschen FC einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen und wird nach Angaben von RB erst in der kommenden Saison wieder spielen können. (dpa)

