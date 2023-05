RB Leipzig verpflichtet Landenberger von Bayern München

Aufsteiger RB Leipzig hat für seine erste Bundesliga-Saison Verstärkung vom FC Bayern München verpflichtet. Julia Landenberger wechselt für ein Jahr auf Leihbasis zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Innenverteidigerin kam in dieser Saison vorrangig für die Zweitvertretung der Bayern zum Einsatz und absolvierte 18 Spiele in der zweiten Liga. Zuvor hatte Leipzig bereits Sandra Starke vom VfL Wolfsburg und Nina Räcke von der SGS Essen verpflichtet. (dpa)