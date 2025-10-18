Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV. (Archivbild)
Ole Werner freut sich auf den Hamburger SV. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
RB Leipzig will Aufsteiger-Serie auch gegen HSV fortsetzen
RB Leipzig will die beeindruckende Serie von 37 ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger ausbauen – doch der HSV reist mit Rückenwind und sieben Punkten aus drei Partien an.

Leipzig.

RB Leipzig will seine Topserie gegen Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV fortsetzen. Die Sachsen sind seit 37 Partien ohne Niederlage im Duell mit Aufsteigern (32 Siege, fünf Remis). Der HSV holte allerdings zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen.

"Wir müssen auf uns selbst schauen und eine Topleistung bringen", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner. Dabei kann er wieder auf Antreiber Xaver Schlager setzen. Große Vorfreude gibt es bei den Leipzigern auf die Rückkehr und das Wiedersehen mit Rekordspieler Yussuf Poulsen, der vor dem Spiel verabschiedet wird. 

Leipzig (dpa) – RB Leipzig will gegen den im Aufwärtstrend befindlichen Hamburger SV nichts anbrennen lassen. "Wir müssen auf uns selbst schauen und eine Topleistung bringen", fordert Cheftrainer Ole Werner und will die Topserie gegen Aufsteiger in die Bundesliga an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) fortsetzen. Die Sachsen sind seit 37 Partien ohne Niederlage im Duell mit Aufsteigern (32 Siege, fünf Remis). Zudem kann RB wieder auf Antreiber Xaver Schlager setzen. 

Große Vorfreude gibt es bei den Leipzigern auf die Rückkehr und das Wiedersehen mit Rekordspieler Yussuf Poulsen, der vor dem Spiel verabschiedet wird. Der HSV ist wie RB nach einer Klatsche in München in die Spur gekommen und hat seit dem 0:5 beim FC Bayern nicht mehr verloren. Die Leipziger holten nach dem 0:6-Auftaktdebakel in München 13 Punkte und kletterten auf Rang drei. (dpa)

