RB Leipzig will Aufsteiger-Serie auch gegen HSV fortsetzen

RB Leipzig will die beeindruckende Serie von 37 ungeschlagenen Spielen gegen Aufsteiger ausbauen – doch der HSV reist mit Rückenwind und sieben Punkten aus drei Partien an.

Leipzig. RB Leipzig will seine Topserie gegen Aufsteiger in der Fußball-Bundesliga auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV fortsetzen. Die Sachsen sind seit 37 Partien ohne Niederlage im Duell mit Aufsteigern (32 Siege, fünf Remis). Der HSV holte allerdings zuletzt sieben Punkte aus drei Spielen.

"Wir müssen auf uns selbst schauen und eine Topleistung bringen", sagte RB-Cheftrainer Ole Werner. Dabei kann er wieder auf Antreiber Xaver Schlager setzen. Große Vorfreude gibt es bei den Leipzigern auf die Rückkehr und das Wiedersehen mit Rekordspieler Yussuf Poulsen, der vor dem Spiel verabschiedet wird.

