RB Leipzig will Topserie daheim gegen Dortmund ausbauen

Leipzig und Dortmund hinken in der Liga den eigenen Ansprüchen hinterher. Im Topspiel kommt es nun zum Duell des Sechsten gegen den Zehnten. Die Statistik zuletzt spricht für RB.

Leipzig.

RB Leipzig will seine Topserie daheim gegen Borussia Dortmund weiter ausbauen. "Wir haben die Qualität, ihnen Probleme zu machen, mit Tempo, mit Fußball, mit Verteidigen und alles was dazugehört", sagte RB-Cheftrainer Marco Rose vor dem Topspiel an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky). Seit November 2021 kam der BVB viermal nach Leipzig und fuhr jedes Mal mit leeren Händen zurück. Vier Niederlagen und 2:11 Tore stehen in der Bilanz.

Doch das Bild der schwankenden Leistungen ist bei beiden Clubs derzeit gleich. Immerhin warten die Sachsen seit vier Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga und sind im Kampf um die Königsklasse vorerst ins Hintertreffen geraten. Der BVB verlor zuletzt daheim gegen Augsburg. "Wir haben ähnliche Themen wie die Dortmunder, auch wir kämpfen mit Konstanz. Die Bundesliga ist von Platz 4 bis 10 sehr, sehr eng. Morgen treffen zwei Mannschaften mit klaren Zielen aufeinander", meinte Rose, der auf Yussuf Poulsen verzichten muss, der einmal mehr muskuläre Probleme hat. (dpa)