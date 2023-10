RB Leipzigs Fußball-Frauen mit 1:3-Niederlage in Frankfurt

Frankfurt/Main.

Die Fußball-Frauen von RB Leipzig haben am dritten Bundesliga-Spieltag die zweite Niederlage kassiert. Beim letztjährigen Tabellendritten Eintracht Frankfurt unterlag die Mannschaft von Saban Uzun am Samstag mit 1:3 (1:0). In einer über weite Strecken ereignislosen ersten Halbzeit hatte Lydia Andrade die Aufsteigerinnen im Stadion Am Brentanobad in Führung gebracht (27. Minute), Barbara Dunst hatte nach 71 Minuten den Ausgleich für die Gastgeberinnen erzielt. Laura Freigang brachte Frankfurt mit einem verwandelten Foulelfmeter (86.) in Führung, Carlotta Wamser besorgte die Entscheidung in der Nachspielzeit (90.+2).