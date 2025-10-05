Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
RB Leipzigs Trainer Jonas Stephan holt in Nürnberg nur ein Remis. (Archivbild)
RB Leipzigs Trainer Jonas Stephan holt in Nürnberg nur ein Remis. (Archivbild)
Sachsen
RB Leipzigs Fußballerinnen schaffen nur 1:1 in Nürnberg
Leipzigs Fußballerinnen kommen nicht richtig in Fahrt. Beim 1. FC Nürnberg gelang nach drei Niederlagen trotz Führung nur ein Remis.

Leipzig.

Nach drei Niederlagen hintereinander ist den Fußballerinnen von RB Leipzig der Befreiungsschlag trotz Führung nicht gelungen. Beim 1. FC Nürnberg kam der sächsische Bundesligist nur zu einem 1:1 (1:0). Nikoline Dudek (18. Minute) erzielte im Max-Morlock-Stadion den Führungstreffer für die Gäste. Nastassja Lein (54.) glich für den Club aus. 

Leipzig kam wie aus dem Nichts zum Führungstreffer. Der von Dudek (18.) als Flanke gedachte Ball von der rechten Seite drehte sich immer mehr rein und senkte sich dann über FCN-Torhüterin Larissa Rusek hinweg ins lange Eck. Die überraschende Führung für RB brachte jedoch nicht die erhoffte Sicherheit im Spiel. Der Club trat in den Zweikämpfen überzeugender auf, auch wenn RB mehr Spielanteile hatte. 

Nach dem Wechsel kam der Club zum verdienten Ausgleich. Nach einer Ecke konnte RB den Ball nicht klären und aus dem Gewühl heraus traf Lein (54.) mit ihrem zweiten Saisontreffer zum 1:1. (dpa)

