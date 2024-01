RB Leipzigs Haidara für Afrika-Cup nominiert

Amadou Haidara ist offiziell für den Afrika-Cup nominiert worden. Neben dem Mittelfeldspieler wird RB Leipzig im Januar ein weiterer Akteur fehlen.

Yamoussoukro. RB Leipzig muss wie erwartet in den nächsten Wochen auf Amadou Haidara verzichten. Der Mittelfeldspieler ist offiziell für den vom 13. Januar bis 11. Februar in der Elfenbeinküste stattfindenden Afrika-Cup nominiert worden. Haidara zählt zum 27 Spieler umfassenden Aufgebot von Malis Nationaltrainer Éric Chelle. In der Gruppe E trifft die Mannschaft auf Südafrika, Tunesien und Namibia.

Ebenfalls dabei sein wird Ilaix Moriba. Der in den Planungen Leipzigs keine Rolle spielende 20-Jährige zählt zum Aufgebot Guineas. In der Gruppe C heißen die Gegner Kamerun, Gambia und Senegal. (dpa)