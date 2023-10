RB Leipzigs Innenverteidiger Lukeba auch dank Simakan stark

Viel Eingewöhnungszeit hatte Innenverteidiger Lukeba bei RB Leipzig nicht. Nach der Verletzung von Orban war er aber sofort da. Seitdem spielt er mit erst 20 Jahren absolut solide.

Leipzig.

Castello Lukeba verdankt seinen sportlichen Aufschwung bei RB Leipzig auch Mitspieler Mohamed Simakan. "Er ist mein Freund, er hilft mir sehr, er ist sehr wichtig für mich. Wir reden sehr viel über die Dinge im Club", sagte der erst 20 Jahre alte Lukeba am Donnerstag. Die 30 Millionen Euro Ablösesumme, die der deutsche Pokalsieger in diesem Sommer an Olympique Lyon überweisen musste, bedeuten für ihn "keinen Druck", betonte Lukeba, der dieselben Ziele wie RB habe: "Der Club ist jung und hat große Ambitionen, genau wie ich".